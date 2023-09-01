Unternehmensverzeichnis
CERN
CERN Gehälter

CERN's Gehaltsbereich reicht von $47,822 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $114,875 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CERN. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $89.1K

Full-Stack-Softwareingenieur

Backend-Softwareingenieur

Wissenschaftlicher Forscher

Data Scientist
Median $76.6K
Verwaltungsassistent
$47.8K

Hardware-Ingenieur
$115K
Informationstechnologe (IT)
$92.2K
Maschinenbauingenieur
$83.3K
The highest paying role reported at CERN is Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

