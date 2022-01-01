Unternehmensverzeichnis
Ceridian
Ceridian Gehälter

Ceridian's Gehaltsbereich reicht von $52,260 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $279,390 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ceridian. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack-Softwareingenieur

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Produktdesigner
Median $92K
Kundenservice
$52.3K

Personalwesen
$279K
Marketing
$137K
Produktdesign-Manager
$106K
Produktmanager
$67.4K
Projektmanager
$82.6K
Recruiter
$68.6K
Software Engineering Manager
$111K
Lösungsarchitekt
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Technischer Programm-Manager
$101K
Vesting-Plan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei Ceridian unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 33.3% wird erworben im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% wird erworben im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% wird erworben im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ceridian gemeldet wurde, ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $279,390. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ceridian gemeldet wurde, beträgt $92,000.

Andere Ressourcen