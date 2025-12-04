Ceribell Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Ceribell reicht von $210K bis $287K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ceribells Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $225K - $272K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $210K $225K $272K $287K Übliche Spanne Mögliche Spanne

