Ceribell
Ceribell Gehälter

Ceribell's Gehaltsbereich reicht von $111,720 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $401,849 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ceribell. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Data Science Manager
$248K
Personalwesen
$112K
Produktmanager
$226K

Recruiter
$139K
Software-Ingenieur
$402K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ceribell gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $401,849. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ceribell gemeldet wurde, beträgt $225,623.

