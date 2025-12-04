Unternehmensverzeichnis
Cerebras Systems
Cerebras Systems Elektroingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Elektroingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Cerebras Systems reicht von $168K bis $234K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cerebras Systemss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$180K - $212K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$168K$180K$212K$234K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Cerebras Systems unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Elektroingenieur bei Cerebras Systems in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $234,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cerebras Systems für die Position Elektroingenieur in United States beträgt $168,000.

