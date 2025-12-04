Unternehmensverzeichnis
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in United States bei Cerberus Capital Management reicht von $201K bis $287K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cerberus Capital Managements Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$230K - $270K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$201K$230K$270K$287K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Cerberus Capital Management?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Cerberus Capital Management in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $286,650. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cerberus Capital Management für die Position Unternehmensberater in United States beträgt $200,900.

Weitere Ressourcen

