Unternehmensverzeichnis
Cerberus Capital Management
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Cerberus Capital Management Gehälter

Cerberus Capital Management's Gehaltsbereich reicht von $78,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter am unteren Ende bis $342,465 für einen Risikokapitalgeber am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cerberus Capital Management. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Buchhalter
$151K
Data Scientist
$164K
Personalwesen
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Unternehmensberater
$250K
Recruiter
$78.4K
Software-Ingenieur
$265K
Risikokapitalgeber
$342K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Cerberus Capital Management gemeldet wurde, ist Risikokapitalgeber at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $342,465. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Cerberus Capital Management gemeldet wurde, beträgt $164,175.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Cerberus Capital Management gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen