Centric Software Gehälter

Centric Software's Gehaltsbereich reicht von $101,570 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $255,000 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Centric Software. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Produktdesigner
Median $150K
Software-Ingenieur
Median $123K
Informationstechnologe (IT)
$102K

Produktmanager
$159K
Vertrieb
$174K
Lösungsarchitekt
$255K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Centric Software är Lösungsarchitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $255,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Centric Software är $154,600.

