Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Gehälter

Centers for Disease Control and Preventions Gehaltsbereich reicht von $111,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $195,975 für einen UX-Forscher am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Centers for Disease Control and Prevention. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Datenwissenschaftler
Median $111K

Gesundheitsinformatik

Economist
Median $140K
Informationstechnologe (IT)
$133K

Projektmanager
$149K
UX-Forscher
$196K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Centers for Disease Control and Prevention ist UX-Forscher at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $195,975. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Centers for Disease Control and Prevention beträgt $140,000.

