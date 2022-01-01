Centene Gehälter

Centenes Gehaltsbereich reicht von $42,785 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $193,463 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Centene . Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025