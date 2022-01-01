Unternehmensverzeichnis
Centene
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Centene Gehälter

Centenes Gehaltsbereich reicht von $42,785 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $193,463 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Centene. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Machine Learning Engineer

Full-Stack-Softwareentwickler

Site Reliability Engineer

Business-Analyst
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Datenwissenschaftler
Median $99.1K
Datenanalyst
Median $79K
Projektmanager
Median $81K
Informationstechnologe (IT)
Median $116K
Technischer Programmmanager
Median $130K
Produktdesigner
Median $140K
Produktmanager
Median $120K
Buchhalter
$78.4K
Verwaltungsassistent
$42.8K
Geschäftsentwicklung
$97.3K
Data-Science-Manager
$193K
Finanzanalyst
$66.3K
Personalwesen
$158K
Marketing
$191K
Programmmanager
$147K
Personalvermittler
$151K
Cybersicherheitsanalyst
$118K
Software-Engineering-Manager
Median $180K
Lösungsarchitekt
$145K

Datenarchitekt

UX-Forscher
$98K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

A legmagasabban fizető pozíció a Centene cégnél: Data-Science-Manager at the Common Range Average level évi $193,463 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Centene cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $117,203.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Centene gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen