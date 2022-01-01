Unternehmensverzeichnis
Censys
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Censys Gehälter

Censyss Gehaltsbereich reicht von $122,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $289,100 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Censys. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Produktmanager
$289K
Personalvermittler
$122K
Software-Ingenieur
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at Censys is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $289,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Censys is $198,716.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Censys gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen