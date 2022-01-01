Celonis Gehälter

Celoniss Gehaltsbereich reicht von $42,346 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in Spain am unteren Ende bis $205,800 für einen Personalwesen in Germany am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Celonis . Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025