Celonis Gehälter

Celoniss Gehaltsbereich reicht von $42,346 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in Spain am unteren Ende bis $205,800 für einen Personalwesen in Germany am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Celonis. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $150K
Vertriebsingenieur
Median $170K

Business-Analyst
Median $42.3K
Unternehmensberater
Median $200K
Software-Engineering-Manager
Median $178K
Produktdesigner
Median $94.3K
Kundenservice
$181K
Customer Success
$201K
Data-Science-Manager
$89.5K
Datenwissenschaftler
$89.1K
Finanzanalyst
$63.8K
Personalwesen
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing-Operations
$90.5K
Partnermanager
$131K
Programmmanager
$164K
Projektmanager
$159K
Personalvermittler
$111K
Vertrieb
$115K
Lösungsarchitekt
$94.5K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$201K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Celonis unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

