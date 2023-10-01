Cellebrite Gehälter

Cellebrites Gehaltsbereich reicht von $125,143 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $226,125 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cellebrite . Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025