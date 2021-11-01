Cedar Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Cedar
Cedars Gehaltsbereich reicht von $121,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $235,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cedar. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $235K
Datenwissenschaftler
Median $150K

Produktmanager
Median $121K
Personalvermittler
Median $145K
Personalwesen
$149K
Cybersicherheitsanalyst
$158K
Lösungsarchitekt
Median $229K
UX-Forscher
$124K
