Unternehmensverzeichnis
Cedar Gate Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Cedar Gate Technologies Gehälter

Cedar Gate Technologiess Gehaltsbereich reicht von $2,665 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $162,185 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cedar Gate Technologies. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Datenwissenschaftler
$90.5K
Projektmanager
$162K
Software-Ingenieur
$5.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Technischer Programmmanager
$2.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Cedar Gate Technologies에서 보고된 최고 급여 직무는 Projektmanager at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $162,185입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Cedar Gate Technologies에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $48,067입니다.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Cedar Gate Technologies gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Intuit
  • Pinterest
  • Apple
  • Microsoft
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen