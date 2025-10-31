Unternehmensverzeichnis
CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in India bei CBTS Technology Solutions India reicht von ₹340K bis ₹463K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CBTS Technology Solutions Indias Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹364K - ₹439K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹340K₹364K₹439K₹463K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei CBTS Technology Solutions India?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei CBTS Technology Solutions India in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹463,458. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CBTS Technology Solutions India für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹339,603.

