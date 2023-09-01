Unternehmensverzeichnis
Cassbana
    Cassbana is a technology solution that builds financial identities for underserved communities in Egypt through micro lending and building a behavior-based scoring system.

    cassbana.com
    Website
    2020
    Gründungsjahr
    210
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Weitere Ressourcen