CarGurus
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

CarGurus Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei CarGurus reicht von $154K pro year für Software Engineer bis $272K pro year für Principal Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $244K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CarGuruss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei CarGurus unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

CarGurus in United StatesSoftware-Ingenieur最高薪酬方案，年度總薪酬為$305,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
CarGurusSoftware-Ingenieur職位 in United States年度總薪酬中位數為$238,150。

Weitere Ressourcen