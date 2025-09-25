Unternehmensverzeichnis
CarGurus
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Vertrieb

  • Alle Vertrieb-Gehälter

CarGurus Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei CarGurus reicht von $95.2K bis $139K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CarGuruss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$109K - $125K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$95.2K$109K$125K$139K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Vertrieb Einträges bei CarGurus um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei CarGurus unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Vertrieb Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

ለVertrieb በCarGurus in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$138,650 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCarGurus ለVertrieb ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $95,175 ነው።

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für CarGurus gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen