CarGurus Marketing-Operations Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Operations-Gesamtvergütung in United States bei CarGurus reicht von $189K bis $269K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CarGuruss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $216K - $253K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $189K $216K $253K $269K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei CarGurus unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei CarGurus ?

