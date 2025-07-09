Captain Fresh Gehälter

Captain Freshs Gehaltsbereich reicht von $11,749 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $84,965 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Captain Fresh . Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025