Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Capital One reicht von $221K pro year für Manager bis $628K pro year für VP. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $325K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Capital Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)