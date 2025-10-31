Unternehmensverzeichnis
Capital One
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Grafikdesigner

  • Alle Grafikdesigner-Gehälter

Capital One Grafikdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Grafikdesigner-Gesamtvergütung in United States bei Capital One reicht von $89.6K bis $127K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Capital Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$102K - $116K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$89.6K$102K$116K$127K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Grafikdesigner Einträges bei Capital One um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
Options

Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Grafikdesigner Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Grafikdesigner bei Capital One in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $127,440. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Capital One für die Position Grafikdesigner in United States beträgt $89,640.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Capital One gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen