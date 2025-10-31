Die Unternehmensanalyst-Vergütung in United States bei Capital One reicht von $114K pro year für Associate Business Analyst bis $212K pro year für Lead Business Analyst. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $119K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Capital Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)