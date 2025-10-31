Unternehmensverzeichnis
Capital One
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Verwaltungsassistent

  • Alle Verwaltungsassistent-Gehälter

Capital One Verwaltungsassistent Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Capital Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 1 weitere Verwaltungsassistent Einträge bei Capital One um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
Options

Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Verwaltungsassistent Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Verwaltungsassistent bei Capital One in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$103,188. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Capital One für die Position Verwaltungsassistent in Canada beträgt CA$72,680.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Capital One gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen