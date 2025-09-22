Unternehmensverzeichnis
Canoo
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Lösungsarchitekt

  • Alle Lösungsarchitekt-Gehälter

Canoo Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Canoo reicht von $145K bis $197K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Canoos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$155K - $187K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$145K$155K$187K$197K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Lösungsarchitekt Einträges bei Canoo um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Canoo unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Canoo in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $197,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Canoo für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $144,500.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Canoo gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen