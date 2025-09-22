Unternehmensverzeichnis
Canoo
Canoo Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Canoo beläuft sich auf $120K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Canoos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Median-Paket
company icon
Canoo
Software Engineer
Torrance, CA
Gesamt pro Jahr
$120K
Stufe
L3
Grundgehalt
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Canoo?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Canoo unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Canoo in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $158,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Canoo für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $123,750.

Weitere Ressourcen