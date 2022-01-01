Unternehmensverzeichnis
Cambium Learning Group Gehälter

Cambium Learning Group's Gehaltsbereich reicht von $50,250 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $159,120 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cambium Learning Group. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $146K
Data Scientist
$111K
Personalwesen
$50.3K

Produktmanager
$159K
Technischer Programm-Manager
$121K
Technischer Redakteur
$63.7K
FAQ

