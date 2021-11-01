Unternehmensverzeichnis
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Gehälter

Cambia Health Solutionss Gehaltsbereich reicht von $74,157 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst am unteren Ende bis $274,365 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cambia Health Solutions. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $112K
Buchhalter
$137K
Aktuar
$137K

Business-Analyst
$74.2K
Datenanalyst
$83.6K
Produktmanager
$122K
Software-Engineering-Manager
$274K
FAQ

The highest paying role reported at Cambia Health Solutions is Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $274,365. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambia Health Solutions is $122,385.

Weitere Ressourcen