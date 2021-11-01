Unternehmensverzeichnis
Calix
Calix Gehälter

Calix's Gehaltsbereich reicht von $75,891 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in India am unteren Ende bis $271,460 für einen Software Engineering Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Calix. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $75.9K
Stabschef
$78.8K
Informationstechnologe (IT)
$192K

Produktdesigner
$186K
Produktmanager
$122K
Vertriebsingenieur
$121K
Software Engineering Manager
$271K
Lösungsarchitekt
$176K
FAQ

The highest paying role reported at Calix is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calix is $149,138.

Andere Ressourcen