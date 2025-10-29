Unternehmensverzeichnis
California Institute of Technology
California Institute of Technology Biomedizintechniker Gehälter

Die durchschnittliche Biomedizintechniker-Gesamtvergütung in United States bei California Institute of Technology reicht von $39.8K bis $56.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für California Institute of Technologys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$45.1K - $51.4K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$39.8K$45.1K$51.4K$56.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei California Institute of Technology?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Biomedizintechniker bei California Institute of Technology in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $56,640. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei California Institute of Technology für die Position Biomedizintechniker in United States beträgt $39,840.

