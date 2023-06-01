Unternehmensverzeichnis
C2i Genomics
    • Über uns

    C2i Genomics analyzes subtle changes in tumor DNA to monitor cancer recurrence and progression, making them the first company to offer comprehensive whole-genome monitoring.

    https://c2i-genomics.com
    Website
    2019
    Gründungsjahr
    66
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

