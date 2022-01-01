Unternehmensverzeichnis
ByteDance
ByteDance Gehälter

ByteDances Gehaltsbereich reicht von $16,519 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $1,207,230 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ByteDance. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025

+$25K
+$25K
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Software-Ingenieur
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-Entwickler

Mobile Software-Entwickler

Frontend Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

Site Reliability Engineer

Virtual Reality Software-Entwickler

Developer Advocate

Wissenschaftler

Produktmanager
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Product Marketing Manager

Datenwissenschaftler
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktdesigner
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-Designer

UI-Designer

Vertrieb
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Account Executive

Account Manager

Personalvermittler
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Führungskräfte-Recruiter

Technical Recruiter

Programmmanager
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Software-Engineering-Manager
3-1 $584K
3-2 $794K
Technischer Programmmanager
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Personalwesen
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Cybersicherheitsanalyst
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Unternehmensanalyst
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Datenanalyst
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektmanager
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manager für Geschäftsabläufe
2-1 $167K
2-2 $208K
Geschäftsabläufe
Median $235K
Geschäftsentwicklung
Median $165K
Vertrauen und Sicherheit
Median $118K
UX-Forscher
2-2 $237K
3-1 $296K
Data-Science-Manager
Median $409K
Partnermanager
Median $205K
Finanzanalyst
Median $150K
Hardware-Ingenieur
Median $350K
Rechtsabteilung
Median $127K

Rechtsberater

Unternehmensberater
Median $200K
Marketing-Operations
Median $89.9K
Informationstechnologe (IT)
Median $74.1K
Revenue Operations
Median $120K
Lösungsarchitekt
Median $278K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Buchhalter
$16.5K

Bilanzbuchhalter

Verwaltungsassistent
$49.8K
Stabschef
$247K
Werbetexter
$63.3K
Unternehmensentwicklung
$233K
Kundenservice
$50.5K
Customer Success
$73.8K
Grafikdesigner
$48.3K
Maschinenbauingenieur
$286K
Optikingenieur
$387K
Produktdesign-Manager
$385K
Regulatorische Angelegenheiten
$108K
Vertriebsingenieur
$65.3K
Technischer Redakteur
$129K
Gesamtvergütung
$304K
Risikokapitalgeber
$91.9K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (7.50% vierteljährlich)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

35%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 35% werden unverfallbar im 4th-JAHR (35.00% jährlich)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

12 month cliff and vests quarterly.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ByteDance ist Software-Ingenieur at the 4-1 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $1,207,230. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ByteDance beträgt $209,525.

