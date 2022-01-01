ByteDances Gehaltsbereich reicht von $16,519 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $1,207,230 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ByteDance. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025
iOS-Entwickler
Mobile Software-Entwickler
Frontend Software-Entwickler
Machine Learning Engineer
Backend Software-Entwickler
Full-Stack Software-Entwickler
Netzwerk-Ingenieur
Quality Assurance (QA) Software-Entwickler
Dateningenieur
Production Software-Entwickler
Security Software-Entwickler
Site Reliability Engineer
Virtual Reality Software-Entwickler
Developer Advocate
Wissenschaftler
What do Product Managers even do?
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
20%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
30%
JAHR 4
Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (7.50% vierteljährlich)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
35%
JAHR 4
Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
35% werden unverfallbar im 4th-JAHR (35.00% jährlich)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei ByteDance unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
12 month cliff and vests quarterly.
Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.