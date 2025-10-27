Unternehmensverzeichnis
Byjus Future School
Byjus Future School Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei Byjus Future School reicht von $97.2K bis $142K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Byjus Future Schools Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$112K - $127K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$97.2K$112K$127K$142K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Byjus Future School?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Byjus Future School in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $141,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Byjus Future School für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $97,200.

