Unternehmensverzeichnis
b.well Connected Health
b.well Connected Health Gehälter

b.well Connected Healths Gehaltsbereich reicht von $170,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $179,100 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von b.well Connected Health. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025

Software-Ingenieur
Median $170K
Software-Engineering-Manager
$179K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei b.well Connected Health ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $179,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei b.well Connected Health beträgt $174,550.

