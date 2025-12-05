Unternehmensverzeichnis
BS&A Software Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei BS&A Software reicht von $84K bis $117K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für BS&A Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$90K - $106K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$84K$90K$106K$117K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei BS&A Software?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei BS&A Software in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $117,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BS&A Software für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $84,000.

