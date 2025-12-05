Unternehmensverzeichnis
Brown-Forman
Brown-Forman Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in Mexico bei Brown-Forman reicht von MX$915K bis MX$1.33M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Brown-Formans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$55.6K - $64.5K
Mexico
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data-Science-Manager bei Brown-Forman in Mexico liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MX$1,328,060. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Brown-Forman für die Position Data-Science-Manager in Mexico beträgt MX$915,134.

