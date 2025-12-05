Unternehmensverzeichnis
Brown-Forman
Brown-Forman Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Mexico bei Brown-Forman reicht von MX$303K bis MX$424K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Brown-Formans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$17.5K - $20.4K
Mexico
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Brown-Forman?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Brown-Forman in Mexico liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MX$423,863. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Brown-Forman für die Position Datenanalyst in Mexico beträgt MX$302,759.

Weitere Ressourcen

