Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Ghana bei Brooklyn Chinese-American Association reicht von GHS 1.37M bis GHS 1.91M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Brooklyn Chinese-American Associations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$136K - $160K
Ghana
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$127K$136K$160K$176K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Brooklyn Chinese-American Association in Ghana liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von GHS 1,911,335. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Brooklyn Chinese-American Association für die Position Software-Ingenieur in Ghana beträgt GHS 1,372,240.

Weitere Ressourcen

