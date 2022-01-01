Brex Gehälter

Brexs Gehaltsbereich reicht von $27,078 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $630,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Brex . Zuletzt aktualisiert: 8/28/2025