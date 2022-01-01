Unternehmensverzeichnis
Brex
Brex Gehälter

Brexs Gehaltsbereich reicht von $27,078 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $630,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Brex. Zuletzt aktualisiert: 8/28/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktions-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
L4 $195K
L5 $395K
Produktmanager
Median $440K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Software-Engineering-Manager
L5 $613K
L6 $630K
Vertrieb
Median $260K
Kundenservice
Median $47.9K
Geschäftsentwicklung
Median $200K
Marketing
Median $174K
Produktdesigner
Median $290K
Technischer Programmmanager
Median $278K
Manager für Geschäftsabläufe
$181K
Business-Analyst
$81.3K
Finanzanalyst
$146K
Programmmanager
$245K
Personalvermittler
$27.1K
Cybersicherheitsanalyst
$199K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Brex unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Brex ist Software-Engineering-Manager at the L6 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $630,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Brex beträgt $245,250.

