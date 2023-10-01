Unternehmensverzeichnis
Breuninger

    • Über uns

    Breuninger is a fashion and lifestyle company with 1500+ designer brands. They provide a diverse range of products like fashion, beauty, shoes, accessories, sportswear, and home decor.

    breuninger.com
    Website
    1881
    Gründungsjahr
    1,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

