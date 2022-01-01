Unternehmensverzeichnis
Brandwatch
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Brandwatch Gehälter

Brandwatchs Gehaltsbereich reicht von $18,856 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice in Bulgaria am unteren Ende bis $168,560 für einen Data-Science-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Brandwatch. Zuletzt aktualisiert: 8/28/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $97K
Software-Engineering-Manager
Median $129K
Business-Analyst
$79.6K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Kundenservice
$18.9K
Data-Science-Manager
$169K
Produktdesigner
$60.8K
Produktdesign-Manager
$49.4K
Produktmanager
$121K
Vertrieb
$62.4K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Brandwatch ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $168,560. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Brandwatch beträgt $79,600.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Brandwatch gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Starling Bank
  • QuantumBlack
  • Shield AI
  • Onfido
  • GoCardless
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen