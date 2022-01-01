Brandwatch Gehälter

Brandwatchs Gehaltsbereich reicht von $18,856 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice in Bulgaria am unteren Ende bis $168,560 für einen Data-Science-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Brandwatch . Zuletzt aktualisiert: 8/28/2025