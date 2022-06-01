Unternehmensverzeichnis
Brandt Information Services
    • Über uns

    Since 1985, Brandt has provided local, state, and federal agencies with large-scale technology solutions using best in class industry experience from our development projects and implementations.

    http://www.brandtinfo.com
    Website
    1985
    Gründungsjahr
    240
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

