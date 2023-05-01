Unternehmensverzeichnis
Bowery Farming
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Bowery Farming Gehälter

Bowery Farming's Gehaltsbereich reicht von $137,700 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $298,500 für einen Data Scientist am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Bowery Farming. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $155K
Data Scientist
$299K
Maschinenbauingenieur
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktmanager
$188K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Bowery Farming gemeldet wurde, ist Data Scientist at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $298,500. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Bowery Farming gemeldet wurde, beträgt $171,580.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Bowery Farming gefunden

Verwandte Unternehmen

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen