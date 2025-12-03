Unternehmensverzeichnis
Bolster
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • People Operations

  • Alle People Operations-Gehälter

Bolster People Operations Gehälter

Die durchschnittliche People Operations-Gesamtvergütung bei Bolster reicht von $96.6K bis $135K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Bolsters Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$104K - $122K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$96.6K$104K$122K$135K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere People Operations Einträges bei Bolster um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Bolster?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte People Operations Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen People Operations bei Bolster liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $134,550. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bolster für die Position People Operations beträgt $96,600.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Bolster gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Spotify
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Roblox
  • Apple
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bolster/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.