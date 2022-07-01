BlueHalo Gehälter

Unternehmensverzeichnis
BlueHalo
BlueHalos Gehaltsbereich reicht von $110,129 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $246,225 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BlueHalo. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $120K

Full-Stack-Softwareentwickler

Hardware-Ingenieur
Median $203K
Produktdesigner
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technischer Programmmanager
$246K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei BlueHalo ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $246,225. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BlueHalo beträgt $161,500.

