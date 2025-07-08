BlueDot Gehälter

BlueDots Gehaltsbereich reicht von $64,974 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $112,110 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BlueDot . Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025