BlueDot Gehälter

BlueDots Gehaltsbereich reicht von $64,974 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $112,110 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BlueDot. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Datenwissenschaftler
$79.1K
Finanzanalyst
$65K
Produktdesigner
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Produktmanager
$112K
Software-Ingenieur
$109K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei BlueDot ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $112,110. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BlueDot beträgt $88,271.

