Blue Cross Blue Shield Association
    • Über uns

    Blue Cross Blue Shield Association is a federation of 36 separate United States health insurance companies that provide health insurance in the United States to more than 106 million people.

    bcbs.com
    Website
    1929
    Gründungsjahr
    3,000
    Anzahl Mitarbeiter
    $500M-$1B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

