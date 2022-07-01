Unternehmensverzeichnis
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Gehälter

Blue Canyon Technologiess Gehaltsbereich reicht von $85,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $194,025 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blue Canyon Technologies. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
$194K
Maschinenbauingenieur
$180K
Software-Ingenieur
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software-Engineering-Manager
$184K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blue Canyon Technologies ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $194,025. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blue Canyon Technologies beträgt $182,104.

Weitere Ressourcen