Bloomberg Data Architect Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Bloombergs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Bloomberg unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data Architect bei Bloomberg in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $340,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bloomberg für die Position Data Architect in United States beträgt $245,000.

